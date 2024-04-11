«10 лет назад я его видела последний раз»: соседка рассказала о жизни 400-килограммового москвича

Соседка 400-килограммового мужчины, которого госпитализировали в Москве, рассказала, что не видела его последние 10 лет. По словам женщины, раньше он подрабатывал таксистом. Об этом сообщает «Москва 24».

Напомним, что 11 апреля появилась информация, что столичные спасатели вынесли из квартиры россиянина с серьезным ожирением. Последние годы он не выходил из дома и испытывал проблемы с ногами после ковида. За ним присматривал 24-летний сын, а также у него была рация, с помощью которой он связывался с родными.

Журналистам удалось поговорить с одной из соседок москвича. Женщина призналась, что близко с мужчиной не общалась и знала его только как таксиста.

«10 лет назад я его видела последний раз, он меня даже подвозил одно время», - рассказала собеседница канала.

По словам россиянки, ее удивляло, что у ее соседа было всегда разобрано переднее сидение в автомобиле. Именно поэтому ей приходилось садиться сзади.

К слову, прибывшие на место вызова спасатели не смогли вынести москвича через дверь. Им пришлось демонтировать решетки на окнах и вытаскивать его из квартиры.

Ранее на юге Москвы нашли мумифицированные тела пенсионерки и ее сына.