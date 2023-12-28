10 детей сняли с поезда Москва-Симферополь и госпитализировали с признаками ОРВИ

В Тамбовской области 10 детей были сняты с поезда Москва-Симферополь и доставлены в больницу с признаками ОРВИ. Несовершеннолетние сошли на станции Мичуринск-Уральский. Об этом сообщает Telegram-канал «ЮЖВД сегодня».

По данным источника, в поезде, направлявшемся в Симферополь, следовала группа, состоящая из 250 школьников и 45 сопровождающих. 27 декабря некоторые из маленьких пассажиров пожаловались на недомогание, из-за чего к ближайшей станции пришлось вызывать бригаду медиков и сотрудников Роспотребнадзора.

В итоге госпитализация потребовалась 10 детям. Их направили в Тамбовскую детскую клиническую больницу для дополнительного обследования. Сообщается, что у них наблюдаются признаки ОРВИ. Остальные же несовершеннолетние оказались здоровы.

Ранее в поезде Тюмень-Адлер умерла 12-летняя девочка. Заболела она еще в лагере, в котором отдыхала, а в пути ей стало еще хуже. У ребенка поднялась высокая температура и до помощи врачей школьница уже не дожила. К слову, в том поезде симптомы болезни наблюдались еще у 60 ребят. У 15 из них выявили грипп А.