«Задели папу?»: Татьяна Тарасова ответила на недовольства отца Трусовой

В последние дни имя Александры Трусовой постоянно мелькает в прессе. Сначала фигуристка снялась с чемпионата России, затем в Сети появилась информация, подтверждающая конфликт спортсменки с руководством «Первого» канала. Выяснилось, что отцу Трусовой не понравились высказывания Татьяны Тарасовой и Алексея Ягудина в адрес его дочери. Вячеслав поставил телеканал перед выбором: Александра продолжит сотрудничать с ТВ, если известный тренер и Олимпийский чемпион не будут участвовать в совместных мероприятиях с ней. Подобное условие было отклонено, и вскоре с олимпийки фигуристки исчез фирменный логотип в виде единицы, а сама Трусова подписала контракт с «МАТЧ ТВ». Прокомментировать ситуацию решила Татьяна Анатольевна Тарасова.

Тренер не отрицает своих замечаний в адрес Александры, при этом она отметила, что в сентябре Трусова еще не успела набрать спортивную форму. По словам Тарасовой, сейчас трудно оценивать фигуристку, которая давно не появлялась на соревновательном льду по медицинским показаниям. Несмотря на это, Татьяна Анатольевна с большой теплотой относится к Александре и не понимает, с чем связаны недовольства ее папы.

«Задели папу? Сейчас у нас папы, мамы, бабушки писать будут? Саша — взрослая девочка. Если что-то не так, она всегда может у меня спросить. Мы нормально разговариваем», — высказалась Тарасова.

Ранее Алексей Ягудин оценил перспективы Трусовой после ухода от Тутберидзе. Подробности читайте в этой статье.