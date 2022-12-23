«Я вижу отрешенность»: Ягудин оценил перспективы Трусовой после ухода от Тутберидзе

Минувшая Олимпиада в Пекине оставила смешанные чувства у любителей фигурного катания. С одной стороны есть блистательный триумф Анны Щербаковой, с другой — слезы обиды и разочарования Александры Трусовой. В произвольной программе спортсменка совершила исторический прокат, исполнив пять четверных прыжков. Такого в женском одиночном катании еще никто не делал. Казалось бы, заветная олимпийская медаль будет у Трусовой, но выходит Щербакова с чистым прокатом и побеждает свою соотечественницу. После такой драматичной развязки весь мир облетели кадры, на которых Александра в слезах говорит, что больше никогда не выйдет на лед. В эксклюзивном интервью Алексей Ягудин объяснил, почему Трусова тогда проиграла.

В короткой программе фигуристка пошла на аксель в 3,5 оборота, но, к сожалению, не смогла его приземлить. На протяжении всего прошлого сезона спортсменка боролась с этим прыжком, упорно заявляя его на соревнованиях, и каждый раз эта борьба заканчивалась не в пользу Александры. Ягудин убежден, что именно из-за своего упрямства и коварного прыжка Трусова проиграла Щербаковой.

«Она проиграла, штурмуя тот элемент, который ей явно не нужен для победы. У нее другой козырь был — количество четверных. Я считаю, что медаль важнее очередного рекорда. Те слезы — боль от проигрыша», — поделился мнением Олимпийский чемпион с Лаурой Джугелией.

После болезненного поражения фигуристка ушла от Этери Тутберидзе к другому тренеру, но из-за обострившейся травмы сейчас Александра даже близко не может приблизиться к своей олимпийской форме. Алексей оценил перспективы спортсменки в другой команде. Мужчина убежден, что девушка может выиграть следующую Олимпиаду только при одном условии.

«Где то, что нас изумляло? Где пять четверных? Ну 4, ну 3, ну 2? Правильно, нет ни одного. Она может стать Олимпийской чемпионкой, но все зависит от ее мотивации. Мы слышали, как она сказала, что ненавидит фигурное катание. Если она головой захочет, она вернет свои прыжки. На данный момент я вижу отрешенность», — резюмировал Ягудин.

Ранее стала известна причина, по которой Трусова снялась с чемпионата России. Подробности читайте в этой статье.