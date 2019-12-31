Забудьте про кубики пресса: как правильно ставить цели в фитнесе и достигать их в новом году

Эксперт назвал несколько вполне реалистичных фитнес-целей, которые правильно сформулированы и которых можно достичь довольно быстро, независимо от загруженности и вашего текущего уровня физической подготовки. Например, можно поставить перед собой цель пробежать 5 километров. Как показывают исследования, бег полезен, он укрепляет сердце и легкие, позволяя мышцам и внутренним органам эффективно использовать кислород, защищает от нескольких видов рака, диабета II типа, инсульта и высокого давления. Эта цель должна состоять не в том, как быстро вы пробежите 5 км, а в том, что вы преодолеете это расстояние в принципе. Сначала бежать надо максимально медленно, чтобы хватило сил на всю дистанцию. В следующий раз ваша цель должна быть – преодолеть это же расстояние на 5 секунд быстрее, чем в первый раз и так далее.

Еще один пример цели – научиться отжиматься. Это умение полезно потому, что повышает выносливость, тонизирует руки, спину и ягодицы. Поставьте перед собой задачу научиться делать полные отжимания (с оторванными от пола коленями), но если это изначально трудная для вас задача, начните отжиматься с прижатыми к полу коленями, затем постепенно переходите к варианту отжимания от скамьи, а потом переходите к полным отжиманиям от земли. Как только получится отжаться 5 раз от земли, начинайте этот круг сначала, увеличив количество повторений.

Также можно научиться делать 50 выпадов подряд, что поможет вам растянуть сухожилия, ягодицы и заднюю поверхность бедер, кроме того, ходить и бегать после такой подготовки будет легче. Начните с небольшого количества выпадов и постепенно увеличивайте их количество. Вариантами еще двух вполне посильных целей могут стать – научиться подтягиваться и дотягиваться земли пальцами рук при не согнутых в коленях ногах. Тренер советует делать эти упражнения каждый день, и результат будет заметен уже через несколько недель – ваше тело адаптируется к нагрузкам и вам захочется их увеличить.

Фото: vostock-photo

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