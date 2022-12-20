«Я ужаснулась»: Татьяна Навка о том, как едва не лишилась олимпийской медали в Турине

В 2006 году в Турине прошла одна из самых ярких Олимпиад в истории отечественного спорта. Тогда многие наши атлеты поднимались на пьедестал почёта, и, конечно, россияне навсегда запомнили успех фигуристов, которые также принесли медали в копилку сборной. Самая интригующая развязка состоялась в танцах на льду: в упорной борьбе Навка и Костомаров стали Олимпийскими чемпионами. Тем не менее в эксклюзивном интервью для Надежды Стрелец Татьяна откровенно рассказала о том, что исход соревнований мог быть другим.

Спортсменка не раз восхищалась своим партнером. По словам Навки, Роман — очень техничный и стабильный фигурист. Но внезапно на олимпийской утренней тренировке он сорвал технический элемент. Татьяна всегда говорила: фигурное катание — это спорт, который является проверкой на психику человека, поэтому она очень волновалась за то, что Костомаров ментально сломается и повторит эту же ошибку во время соревнований. При таком исходе фигуристы могли забыть про золотую медаль. К счастью, этого не произошло.

«На Олимпиаде он вдруг вышел на утреннюю тренировку и сорвал твизл. Элемент стоял на первых секундах программы, и главное было, чтобы Роман сделал его. Когда мы чисто откатали эту часть, то я поняла, что все будет хорошо», — поделилась воспоминаниями Навка.

Действительно, тогда пара выступила очень ярко и технично, а их программа «Кармен» навсегда вошла в золотой фонд фигурного катания.

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