«От нее бегут только слабые»: Навка высказалась о скандалах с участием Тутберидзе

Этери Тутберидзе — самый известный тренер по фигурному катанию. Ежегодно ее воспитанницы занимают все пьедесталы международных турниров и покоряют судей многооборотными прыжками. Несмотря на все заслуги Этери, ее нередко обвиняют в жестоком отношении к детям. Этим фактором критики объясняют и то, что в последнее время из группы Тутберидзе уходят многие титулованные спортсмены. Например, Алена Косторная и Александра Трусова. В эксклюзивном интервью для Надежды Стрелец Татьяна Навка встала на защиту тренера.

Олимпийская чемпионка Турина убеждена, что вместе со своими воспитанницами Этери совершила настоящую революцию в мире фигурного катания. После того, как Трусова и Щербакова стали стабильно исполнять четверные прыжки, спортсменки из других стран неоднократно пытались повторить этот успех, однако все осталось по-прежнему: большинство фигуристок, владеющие ультра-си элементами, представляют Россию. Сама же Тутберидзе не раз говорила о том, что она не применяет жестокость к своим воспитанницам, но всегда предъявляла им большие требования. Иначе в данном виде спорта нельзя стать чемпионом.

«Нашла Этери вот этот ключик, секретик к девчонкам. Я считаю, она — лучший тренер в женском одиночном катании. Бегут только слабые или уверенные в том, что смогут и без неё стать чемпионками», — резюмировала Татьяна.

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