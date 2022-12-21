Вынуждена скрываться: Валиева тайно покинула аэропорт Красноярска

Совсем скоро в мире отечественного фигурного катания состоится главное событие. С 22 по 25 декабря в Красноярске пройдет чемпионат России, где сильнейшие спортсмены вновь поборются за 1 место. Вся интрига, конечно, держится на женском одиночном катании. Сможет ли Камила Валиева преодолеть страхи, полученные во время Олимпиады, и стать двукратной чемпионкой, или ей навяжет борьбу новое поколение в лице Акатьевой и Петросян с многочисленными четверными прыжками? Развязку узнаем совсем скоро. А пока поклонники Камилы, уже прилетевшей в Красноярск, заметили одну странность в ее поведении. И это вызвало немало вопросов.

Дело в том, что фигуристка, ее мама и тренер Сергей Дудаков не вышли вместе с другими спортсменами из самолета. Стало понятно: Валиеву вывели через другой выход и увезли отдельно. Об этом сообщает издание «КП».

Чем можно объяснить произошедшее? Это — вынужденная мера защиты спортсменки, дело по допинговому скандалу которой еще не закрыто, или это — специальные условия для действующей чемпионки России? Сама Камила пока никак не комментировала ситуацию.

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