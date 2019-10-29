Вся семья похудела и изменилась до неузнаваемости из-за смертельной болезни бабушки

Начинание Сью с огромным энтузиазмом поддержали ее 56-летний муж и сыновья Саймон и Бэн. Они купили семейное членство в спортивный клуб и начали его регулярно посещать, где занимались под контролем тренера, разработавшего для них программу тренировок и систему питания.

Британцы отказались от походов любимые пабы, перекусов фастфудом и заказа жирной еды на вынос, исключили из рациона мучное, жареное, чипсы, вредные снеки и пиццу. А занятия спортом их сплотили. В результате в совокупности все члены семьи за 6 месяцев сумели коллективно сбросить 41 килограмм. Самых впечатляющих результатов добилась Сью, похудевшая на внушительные 22 килограмма, Рой, ее муж, скинул почти 13 килограммов, а их сыновья – 6 килограммов на двоих и нарастили мышечный каркас. В итоге каждый из них получил подтянутое и сильное тело, о котором раньше мог только мечтать.