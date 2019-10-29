Вся семья похудела и изменилась до неузнаваемости из-за смертельной болезни бабушки
Как сообщает британский онлайн-портал The Mirror, инициатором изменений образа жизни выступила 51-летнияя Сью МакГилливрэй, ее на это сподвигла смерть любимой матери, которая скончалась от диабета. Женщина поняла, что, если она, как и раньше, будет злоупотреблять походами в пабы и нездоровой едой, ее ждет та же участь.
Фото: фото с сайта фитнес-клуба Up Fitness
Начинание Сью с огромным энтузиазмом поддержали ее 56-летний муж и сыновья Саймон и Бэн. Они купили семейное членство в спортивный клуб и начали его регулярно посещать, где занимались под контролем тренера, разработавшего для них программу тренировок и систему питания.
Британцы отказались от походов любимые пабы, перекусов фастфудом и заказа жирной еды на вынос, исключили из рациона мучное, жареное, чипсы, вредные снеки и пиццу. А занятия спортом их сплотили. В результате в совокупности все члены семьи за 6 месяцев сумели коллективно сбросить 41 килограмм. Самых впечатляющих результатов добилась Сью, похудевшая на внушительные 22 килограмма, Рой, ее муж, скинул почти 13 килограммов, а их сыновья – 6 килограммов на двоих и нарастили мышечный каркас. В итоге каждый из них получил подтянутое и сильное тело, о котором раньше мог только мечтать.
МакГилливрэи признаются, что тренироваться вместе им очень нравится, так как это их мотивировало, не позволяло отлынивать. Кроме того, они соревновались друг с другом в зале, что добавляло элемент веселья в их спортивную рутину, а также поддерживали друг друга, когда хотелось сорваться с диеты. Сью признается, что друзья, которые долго ее не видели, заявили, что она изменилась до неузнаваемости, сама же она себя ощущает новым человеком, для нее похудение стало возвращением к себе молодой. Рой заявил, что благодаря похудению он чувствует себя лучше, чем 20 лет назад, а их сыновья просто очень гордятся результатами, которых им всей семьей удалось добиться.
Фото: vostock-photo, с сайта фитнес-клуба
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