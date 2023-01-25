«Все еще на ИВЛ»: что известно о состоянии Романа Костомарова на данный момент

Вчера всех поклонников Романа Костомарова обрадовали позитивной новостью. Спустя две недели после госпитализации фигурист впервые пришел в сознание. Поговаривают, Олимпийский чемпион даже сумел выйти на связь с супругой и сообщил ей об улучшении в самочувствии. Сегодня источник, приближенный к ситуации, связался с «МАТЧ ТВ» и сообщил об изменениях в состоянии спортсмена.

Выяснилось, что Костомаров уже понемногу общается с близкими и врачами. Сейчас сотрудники медицинского учреждения ждут результатов анализов, чтобы определиться с дальнейшим лечением. Несмотря на явные улучшения, доктора все-таки не решаются на важный шаг: «Они все еще вынуждены прибегать к ИВЛ».

Редакция «Passion.ru» желает Роману Костомарову скорейшего восстановления!

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