«Все еще на ИВЛ»: что известно о состоянии Романа Костомарова на данный момент
Роман Костомаров пришел в сознание, но все еще подключен к ИВЛ.
Фото: Из профиля Instagram* Костомарова (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Вчера всех поклонников Романа Костомарова обрадовали позитивной новостью. Спустя две недели после госпитализации фигурист впервые пришел в сознание. Поговаривают, Олимпийский чемпион даже сумел выйти на связь с супругой и сообщил ей об улучшении в самочувствии. Сегодня источник, приближенный к ситуации, связался с «МАТЧ ТВ» и сообщил об изменениях в состоянии спортсмена.
Выяснилось, что Костомаров уже понемногу общается с близкими и врачами. Сейчас сотрудники медицинского учреждения ждут результатов анализов, чтобы определиться с дальнейшим лечением. Несмотря на явные улучшения, доктора все-таки не решаются на важный шаг: «Они все еще вынуждены прибегать к ИВЛ».
Редакция «Passion.ru» желает Роману Костомарову скорейшего восстановления!
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