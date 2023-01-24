«Это будет удар для нее»: Татьяна Тарасова высказалась о дисквалификации Валиевой

После того, как во время Олимпиады стало известно о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой, весь мир пристально следил за жизнью фигуристки. Спустя 11 месяцев разбирательств РУСАДА вынесло свой вердикт и признало девушку невиновной в нарушении антидопинговых правил, но при этом Камилу лишили титула чемпионки России 2022 года. Не всем спортсменам понравилось подобное решение, поэтому на Валиеву продолжились нападки. На защиту фигуристки поспешила Татьяна Анатольевна Тарасова.

Ранее президент Союза конькобежцев Германии Вагнер заявил, что Камилу необходимо дисквалифицировать. Вот почему Тарасова посочувствовала девушке, пережившей за последний год настоящую драму. Выдающийся тренер считает: если дисквалификация действительно произойдет, то это станет «большим ударом» для Валиевой.

«Они долго будут девочку-то избивать? А Вагнер просто высказывает свое мнение — имеет право. Это давно уже не дела только нашей страны, это дела уже международные», — резюмировала Татьяна Анатольевна.

Ранее Камила Валиева впервые отреагировала на лишение медали чемпионата России. Подробности читайте в этой статье.