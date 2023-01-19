«Впервые за все это время»: в состоянии Романа Костомарова наблюдается положительная динамика

В последнее время все внимание прессы приковано к Роману Костомарову. 10 января стало известно о госпитализации фигуриста с пневмонией. С тех пор ежечасно в Сети появлялись тревожные новости об ухудшении состояния мужчины. Разобраться в большом потоке информации, что является правдой, а что — нет, — тяжело. Тем не менее сегодня на связь с изданием «ТАСС» вышел проверенный источник и рассказал о самочувствии Романа.

Выяснилось, что в состоянии Олимпийского чемпиона наблюдается положительная тенденция. На днях к спортсмену впервые впустили в палату его супругу Оксану Домнину, а это говорит о том, что врачи больше не видят серьезных угроз для жизни Костомарова.

«Врачи планируют отключать его от ЭКМО. Это хороший знак! Сейчас его организм уже способен функционировать самостоятельно», — высказался инсайдер.

Подобная новость очень обрадовала поклонников Романа, которые в последнее время не переставали молиться за его здоровье.

Ранее агент Александры Трусовой высказался о продолжении карьеры фигуристки. Подробности читайте в этой статье.