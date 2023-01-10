«У нее есть цель»: агент Трусовой высказался о продолжении карьеры фигуристки

Постолимпийский сезон проходит трудно для наших фигуристок. Так, Анна Щербакова, триумфально победившая на соревнованиях, приостановила карьеру из-за травмы. Камила Валиева преодолевает трудности и борется с пубертатным периодом, постепенно восстанавливая элементы ультра-си. Не менее сложная ситуация и у Александры Трусовой: спортсменка не только потеряла коронные четверные прыжки, но и пропустила чемпионат России по причине плохого самочувствия. Поклонники девушки были крайне обеспокоены тем, что она завершит соревновательную деятельность из-за проигрыша на Олимпийских играх. К счастью, агент Александры опроверг эти домыслы.

По словам Алексея Николаева, у фигуристки есть четкая цель — золотая медаль следующей Олимпиады, вот почему она не планирует уходить из спорта. «Я бы мечтал, чтобы она ее реализовала в условиях честной конкуренции. Саша — талант, репутация которого ничем не запятнана. Очевидно, этот талант должен радовать болельщиков со всего мира», — добавил мужчина.

Напомним, что в Пекине-2022 развернулась настоящая драма в фигурном катании. Александра Трусова совершила исторический прокат, исполнив пять четверных прыжков в одной программе. Казалось бы, после такого выступления заветная золотая медаль будет у Трусовой, но следом за ней на льду появилась Щербакова и с более легким контентом, но безупречным исполнением обошла по баллам соотечественницу. Узнав о своем проигрыше, Трусова заявила, что ненавидит фигурное катание.

Теперь Александра начинает новую историю и, преодолевая травмы и изменения в фигуре, идет к заветной мечте.

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