Внушительная сумма: стал известен заработок Камилы Валиевой

В минувшие выходные в Красноярске завершился чемпионат России по фигурному катанию. Для всех была интрига: сможет ли Камила Валиева повторить свой прошлогодний успех и дважды выиграть национальное первенство. К сожалению, этого не произошло. Оставшись без элемента в короткой программе, спортсменка лишила себя шансов на победу, а новой чемпионкой страны стала 15-летняя Софья Акатьева. По результатам соревнований чемпионка Европы заняла второе место, зато в другом деле Валиева вновь обошла соотечественниц.

Чтобы утешить наших спортсменов в отсутствии международных стартов, Федерация фигурного катания на коньках России не только придумала различные форматы состязаний, но и пообещала внушительные суммы призовых. По итогам первой половины сезона Валиева является самой богатой фигуристкой страны. Ее заработок на данный момент составляет 3,925 млн. рублей. Следом за Камилой с внушительным отрывом расположилась новоиспеченная чемпионка России. Акатьева заработала 2,975 млн. рублей. Подобную информацию предоставляет издание «КП спорт».

Ранее Татьяна Навка эмоционально высказалась о допинг-скандале с участием Валиевой. Подробности читайте в этой статье.