«В команде Валиевой нет ответа»: Навка эмоционально высказалась о допинг-скандале с фигуристкой

Камила Валиева отправлялась на олимпиаду в Пекин в статусе абсолютного фаворита. До февраля 2022 года девушка выигрывала все международные старты. Ей хватило нескольких месяцев для того, чтобы побить мировые рекорды и стать чемпионкой России и Европы. Казалось бы, заветная Олимпийская медаль в личном первенстве будет ее, но после командных соревнований выясняется, что в крови спортсменки обнаружен запрещённый препарат. После этого события для Валиевой наступил ад: на неё обрушились колоссальное общественное давление и критика от спортсменов других стран. Не справившись с нервами, Камила стала на Олимпиаде лишь четвертой. Решения по допинговому скандалу до сих пор нет, но WADA настроено серьезно и требует лишить девушку всех титулов. Спустя время Татьяна Навка решила прокомментировать ситуацию Валиевой.

Олимпийская чемпионка Турина-2006 убеждена, что допинг в фигурном катании не помогает. Навка, как титулованная спортсменка, заявила: данный вид спорта — это проверка на психологическую выносливость. Если нет этого, то никакие препараты не повлияют на результаты соревнований.

Также Татьяна считает, что дело Валиевой - заранее спланированная акция. «Вы посмотрите, как они подошли ко всей этой истории. Они специально выдержали время, чтобы мы не могли никого заменить», — заявила фигуристка в разговоре с Надеждой Стрелец.

Тем не менее сама Навка не знает, как объяснить то, что в пробе Камилы обнаружен триметазидин. Сомневается фигуристка и в том, принимала ли девушка допинг или нет. Несмотря на это, Татьяна убеждена, что у Камилы большое будущее и ее главные медали только впереди.

«Я думаю в самой команде Валиевой нет ответа, как препарат попал в организм. Но я считаю, что это — настоящая охота за русскими. В мое время такого не было», — резюмировала спортсменка.

Ранее Навка высказалась о скандалах с участием Тутберидзе. Подробности читайте в этой статье.