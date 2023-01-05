«В личных соревнованиях внимание было иного характера»: Валиева о пережитой драме на Олимпиаде

Для всех любителей фигурного катания 2022 год запомнился зимней Олимпиадой, во время которой развернулась настоящая драма. На соревнования Камила Валиева приезжала в статусе абсолютной фаворитки: девушке хватило несколько месяцев для того, чтобы побить все мировые рекорды и выиграть чемпионат России и Европы. Поэтому ни у кого не было сомнений, что после золота в командном турнире в Пекине последует и 1 место в личном зачете. Но внезапно для всех фигуристка оказалась в центре допинг-скандала. Не справившись с давлением и критикой, спортсменка стала только четвертой и не попала на пьедестал почета. О пережитых событиях Валиева не любит распространяться, но специально для издания «7 дней» девушка сделала исключение.

Для любого спортсмена Олимпиада — главный старт в жизни, вот почему Камила вспоминает о ней с особым трепетом. По словам фигуристки, она испытала радость и гордость за то, что ей выпала честь представлять нашу страну на таком престижном турнире. Тем не менее Валиева вспоминает, что для нее соревнования разделились на две части: на командное и личное первенство. Только поддержка зрителей и поклонников помогала Камиле в это непростое время, когда на нее обрушился шквал негатива.

«Внимание бывает очень разным. Когда мы выступали с командой, было очень волнующе, ведь для большинства из нас это первая Олимпиада. Поддержка зрителей на катке и у экранов телевизоров очень помогала. А в личных соревнованиях внимание было совершенно иного характера, и, конечно, это мешало и сбивало», — поделилась откровением фигуристка.

Ранее Татьяна Навка эмоционально высказалась о допинг-скандале с участием Валиевой. Подробности читайте в этой статье.