Ученые выяснили, нужно ли ходить 10 000 шагов в день для продления жизни

В исследовании, результаты которого опубликованы в Journal of American Medical Association Internal Medicine, заявляется, что показатель смертности снижается на 41%, если проходить ежедневно всего 4400 шагов, а после 7500 шагов в день положительная тенденция начинает снижаться и разница между 8 и 10 тысячами шагов практически отсутствует.

Прежде чем прийти к таким выводам группа ученых в течение четырех лет наблюдала за 16 700 женщинами в возрасте от 62 до 100 лет (средний показатель – 72 года). Каждая из добровольных участниц эксперимента на период наблюдения получила специальный прибор, фиксирующий дневную активность. Они не носили трекер, только когда мылись и спали. Для выведения итоговых результатов специалисты учитывали образ жизни женщин, возраст, прием гормонов, состояние здоровья, наличие вредных привычек, питание.

В итоге оказалось, что 10 000 шагов в день – «магическое» число, непонятно откуда появившееся, но прочно укоренившееся в умах людей. «Вам не нужно так много ходить, чтобы как-то улучшились показатели риска смертности. Люди зациклены на цифре в 10 000 и стараются изо всех сил достичь именно этого результата», - прокомментировал результаты исследования один из его соавоторов Ай-Мин Ли. Однако для того, чтобы снизить риск ранней смерти достаточно и половины от нее. А вот сидячий образ жизни и минимальная активность (не более 2700 шагов в день) негативно сказываются на здоровье.