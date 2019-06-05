logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Ученые выяснили, нужно ли ходить 10 000 шагов в день для продления жизни

Американские ученые решили выяснить, насколько обосновано ставшее таким популярным убеждение, что для снижения риска ранней смерти надо проходить ежедневно не менее 10 000 шагов.

В исследовании, результаты которого опубликованы в Journal of American Medical Association Internal Medicine, заявляется, что показатель смертности снижается на 41%, если проходить ежедневно всего 4400 шагов, а после 7500 шагов в день положительная тенденция начинает снижаться и разница между 8 и 10 тысячами шагов практически отсутствует.

Прежде чем прийти к таким выводам группа ученых в течение четырех лет наблюдала за 16 700 женщинами в возрасте от 62 до 100 лет (средний показатель – 72 года). Каждая из добровольных участниц эксперимента на период наблюдения получила специальный прибор, фиксирующий дневную активность. Они не носили трекер, только когда мылись и спали. Для выведения итоговых результатов специалисты учитывали образ жизни женщин, возраст, прием гормонов, состояние здоровья, наличие вредных привычек, питание.

В итоге оказалось, что 10 000 шагов в день – «магическое» число, непонятно откуда появившееся, но прочно укоренившееся в умах людей. «Вам не нужно так много ходить, чтобы как-то улучшились показатели риска смертности. Люди зациклены на цифре в 10 000 и стараются изо всех сил достичь именно этого результата», - прокомментировал результаты исследования один из его соавоторов Ай-Мин Ли. Однако для того, чтобы снизить риск ранней смерти достаточно и половины от нее. А вот сидячий образ жизни и минимальная активность (не более 2700 шагов в день) негативно сказываются на здоровье.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...