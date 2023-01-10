«Пневмония»: Роман Костомаров находится в реанимации в тяжелом состоянии

Telegram-канал «SHOT» сообщает тревожные новости для всех любителей фигурного катания. Стало известно о том, что Олимпийский чемпион Роман Костомаров находится в реанимации в тяжелом состоянии. 45-летнего фигуриста отвезли в ГКБ имени Мухина, где, по предварительным данным, ему поставили неутешительный диагноз — левосторонняя пневмония.

Поклонники спортсмена обеспокоены подобным сообщением, поэтому поспешили пожелать Роману скорейшего выздоровления.

Редакция «Passion.ru» также присоединяется к теплым пожеланиям!

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