Тренер «ангелов» Victoria's Secret поделилась тренировками, которые можно делать где угодно

Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, эксперт объяснила, что тренироваться можно где угодно, и для этого даже не нужно спортивное снаряжение. Например, пока вы чистите зубы, вместо того чтобы просто стоять перед раковиной в течение 2 минут, можно подкачать ягодицы. Для этого надо встать прямо, ноги напряжены, пятки вместе, носки врозь. 10 раз присядьте в неглубокое плие, сгибая ноги в коленях, затем 10 раз поднимитесь с пяток на мыски, третье упражнение – попеременно, опираясь на одну ногу, сгибайте другую в колене и, вытягивая мысок, поднимайте ее по направлению к бедру. Закончите мини-комплекс выпадами на месте. Повторяйте утром и вечером.

Есть свои упражнения и для спальни. Застелите постель и используйте ее в качестве опоры. Положите на нее одну ногу и делайте по направлению к ней и от нее наклоны корпуса, это поможет растянуть косые мышцы живота и внутреннюю поверхность бедер. Следующее – отступите от спального места и повернитесь к нему лицом, согнутую в колене ногу поставьте на основание кровати, вторая – прямая и опирается на мысок, подверните таз внутрь и немного опустите. Поднимите руки вверх и совершайте пружинистые движения, держа корпус прямо.