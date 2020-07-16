Тренер «ангелов» Victoria's Secret поделилась тренировками, которые можно делать где угодно
Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, эксперт объяснила, что тренироваться можно где угодно, и для этого даже не нужно спортивное снаряжение. Например, пока вы чистите зубы, вместо того чтобы просто стоять перед раковиной в течение 2 минут, можно подкачать ягодицы. Для этого надо встать прямо, ноги напряжены, пятки вместе, носки врозь. 10 раз присядьте в неглубокое плие, сгибая ноги в коленях, затем 10 раз поднимитесь с пяток на мыски, третье упражнение – попеременно, опираясь на одну ногу, сгибайте другую в колене и, вытягивая мысок, поднимайте ее по направлению к бедру. Закончите мини-комплекс выпадами на месте. Повторяйте утром и вечером.
Есть свои упражнения и для спальни. Застелите постель и используйте ее в качестве опоры. Положите на нее одну ногу и делайте по направлению к ней и от нее наклоны корпуса, это поможет растянуть косые мышцы живота и внутреннюю поверхность бедер. Следующее – отступите от спального места и повернитесь к нему лицом, согнутую в колене ногу поставьте на основание кровати, вторая – прямая и опирается на мысок, подверните таз внутрь и немного опустите. Поднимите руки вверх и совершайте пружинистые движения, держа корпус прямо.
Можно выполнять небольшую тренировку и на кухне – для этого можно использовать кухонный остров. Начните с нескольких отжиманий (ладони упираются в столешницу, ноги прямые и стоят на носочках). Затем станьте боком к поверхности, одной рукой обопритесь на нее и сделайте шаг в сторону – а теперь сделайте наклоны в сторону. Смените опорную руку и повторите. И последнее: схватитесь за столешницу, встаньте на носки и приседайте. Каждое упражнение надо делать в течение минуты или двух. Есть и весьма эффективный комплекс для тех, кто ездит за рулем и много времени проводит в пробках. Напрягите бедра и постарайтесь развести их в стороны, будто преодолевая сопротивление. Затем сделайте вращательные движения тазом, поджимая его во время выполнения упражнения. Поднимайте попеременно колени к рулю и закончите яростным сжатием ягодиц и удержанием их в таком состоянии в течении 5 секунд с последующим расслаблением. Повторяйте столько, сколько сможете.
Фото: Instagram
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