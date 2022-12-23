«Температура 39,4»: Трусова пропускает чемпионат России из-за страшного диагноза

Сейчас в Красноярске проходит чемпионат России по фигурному катанию, и, конечно, все внимание приковано к нашим одиночницам. Сможет ли Камила Валиева повторить свой успех и вновь выиграть первенство, или ей борьбу навяжет молодое поколение в лице Софьи Муравьевой и Аделии Петросян? Интересно было бы понаблюдать и за Александрой Трусовой: поклонников всегда интересовало, какое число многооборотных прыжков фигуристка исполнит на этот раз. Тем не менее вопрос так и останется открытым, по крайней мере, до следующих соревнований. Сегодня появилась информация о том, что Александра пропускает национальное первенство по медицинским показаниям.

Еще с начала сезона Трусова не могла тренироваться в полную силу, и причиной этого является обострившаяся травма спины. Вот почему спортсменка не очень удачно выступала осенью на этапах Гран-при. Любители фигурного катания надеялись на то, что она сможет преодолеть этот недуг и поборется за звание чемпионки России. Но, увы, этого не произошло. У девушки есть справка от врача, подтверждающая ее плохое самочувствие.

Ситуацию прокомментировала тренер Александры. Светлана Соколовская сообщила, что ночью у Трусовой поднялась температура 39,4 и ей потребовалась экстренная помощь врача. «В данный момент я бессильна. Все, что необходимо для лечения — делается. Спасибо за поддержку», — сообщила Соколовская.

К слову, что именно стало причиной болезни фигуристки, — не сообщается. Диагноз разглашать нельзя, поскольку это — врачебная тайна.

Ранее Татьяна Навка эмоционально высказалась о допинг-скандале с Камилой Валиевой. Подробности читайте в этой статье.