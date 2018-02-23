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Стать чемпионкой за один сезон: Евгения Медведева и ее мама рассказали свою историю успеха

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Женя Медведева
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Мама Евгении Медведевой рассказала, как воспитать чемпиона.

Сегодня счастливый день для российской сборной: российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева завоевали золотую и серебряную медали соответственно. Спортсменки шли вровень (разница в их оценках по сумме двух программ составила 1,31 балла), и если бы судьи могли изменить правила, «золото» получили бы обе. Незадолго до игр одна из звездочек, Евгения Медведева, и ее мама рассказали порталу «Летидор» свою историю успеха.

«Нереальными любые результаты бывают до определенного момента. Если бы мне несколько лет назад сказали, что я за один сезон стану чемпионкой мира и Европы, я бы никогда не поверила», — призналась спортсменка.

Ее, как и Евгения Плющенко, познакомили со спортом, чтобы закалить организм, — тогда малышке было 3,5 года. «В первые годы Женя была слабенькой. Врачи все время говорили, что нужно закаляться, и советовали отдавать ребенка в спорт, причем на плавание или фигурное катание. Поскольку я сама имела в молодости отношение к спорту, я понимала, что это правильный подход», — рассказала мама чемпионки, которая сама занималась фигурным катанием.

Мама видела способности ребенка и поощряла Женю. Ее не смущало то, что девочка «убивается» в зале: «Если человек сам этим занимался, то он уже совсем другой подход у ребенка формирует, мотивирует ребенка иначе. <...> Детство бывает разное, у Жени оно было, просто спортивное. Конечно, времени на ничегонеделание и на долгие прогулки у нее не было».

Мама отмечает упорство и азарт как сильные черты характера дочери, та с ней согласна: «Мне всегда нравилось фигурное катание. И в 12 лет я четко поняла, что хочу, чтобы это стало моей профессией. Попала на чемпионат России, почувствовала атмосферу больших соревнований! <...> Помню, мама мне всегда объясняла, что у каждой пропущенной тренировки могут быть последствия. Один раз пропустишь, два, три, и уже все, результат не тот, и мотивация пропадает. Я с этим согласна, потому что спорт — это работа над собой и дисциплина».

Тренер Этери Тутберидзе и Женя Медведева

Фото: globallookpress

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