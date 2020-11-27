Стало известно, что регулярные тренировки уменьшают симптомы ранней менопаузы
По данным онлайн-издания «Медик форум», ученые провели исследование, в котором приняли участие более 350 женщин, которые в течение последних двух лет проходили лечение от рака яичников. Специалисты для добровольцев составили программу здорового образа жизни для реабилитации после онкологии, включающую регулярную физическую активность, правильное питания, режим сна и бодрствования, управление стрессом, а также сокращение вредных привычек – полный отказ от курения и уменьшение потребления алкоголя.
Согласно результатам наблюдения, спортивные тренировки существенно снижают тяжесть проявления симптомов ранней менопаузы, которая развилась у женщин из-за курса лечения рака. Причем наиболее эффективны оказались контролируемые специалистами индивидуализированные кардионагрузки, которые благотворно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. Также тренировки сказались и на общем состоянии женщин, перенесших это тяжелое заболевание. «Основным преимуществом было уменьшение депрессивных симптомов и соматических, таких как тошнота, головокружение, усталость, мышечная и суставная боль, а также некоторое улучшение режима сна и сексуальной функции», – пояснил доктор Том Бейли.
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!