Стало известно, что регулярные тренировки уменьшают симптомы ранней менопаузы

Согласно результатам наблюдения, спортивные тренировки существенно снижают тяжесть проявления симптомов ранней менопаузы, которая развилась у женщин из-за курса лечения рака. Причем наиболее эффективны оказались контролируемые специалистами индивидуализированные кардионагрузки, которые благотворно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. Также тренировки сказались и на общем состоянии женщин, перенесших это тяжелое заболевание. «Основным преимуществом было уменьшение депрессивных симптомов и соматических, таких как тошнота, головокружение, усталость, мышечная и суставная боль, а также некоторое улучшение режима сна и сексуальной функции», – пояснил доктор Том Бейли.

Фото: depositphotos

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