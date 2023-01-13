«Состояние тяжелое»: отец Костомарова вышел на связь после ухудшения самочувствия фигуриста

В последние дни все внимание прессы направлено на персону Романа Костомарова. 10 января стало известно об экстренной госпитализации фигуриста с пневмонией. Сегодня утром появилась неутешительная новость о том, что у мужчины начало синеть тело из-за сепсиса. После этого журналисты из «Матч ТВ» связались с отцом спортсмена и узнали, как он себя чувствует на данный момент.

Сергей Костомаров сообщил, что пока у него нет положительных вестей. Состояние Романа по-прежнему остается стабильно тяжелым. «У него все так же», — немногословно высказался отец Олимпийского чемпиона.

Кажется, за минувшие три дня все любители фигурного катания и близкие Романа объединили усилия для того, чтобы помолиться за здоровье спортсмена.

Редакция “Passion.ru” присоединяется к теплым словам и желает Костомарову скорейшего восстановления!

Ранее стал известен диагноз 81-летнего Алексея Мишина. После новостей о плохом самочувствии тренера на связь с прессой вышла его супруга и рассказала, что с ним происходит. Подробности читайте в этой статье.