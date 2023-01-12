«Не пневмония»: известен диагноз 81-летнего Алексея Мишина

В последнее время по стране ходит сильный вирус. На днях стало известно о тяжелом состоянии Романа Костомарова, который находится в реанимации с пневмонии. Кроме того, вчера весь интернет облетела новость о плохом самочувствии 81-летнего Алексея Николаевича Мишина. Преданные поклонники фигурного катания были очень обеспокоены за здоровье известного тренера, поэтому на связь с «МАТЧ ТВ» вышла его супруга и откровенно рассказала, что сейчас происходит с Алексеем Николаевичем.

Выяснилось, что сегодня Мишин чувствует себя в разы лучше: он явно идет на поправку и совсем скоро появится на соревнованиях вместе со своими учениками. Жена Алексея Николаевича поделилась подробностями и сообщила точный диагноз тренера. По словам Татьяны Николаевны, у ее супруга бронхит.

«Ничего страшного, ни пневмонии у него не было, ни температуры. Это бронхит, такое состояние было у него, кашель. Просто он решил переждать, чтобы никого из ребят не заразить. На ближайших соревнованиях он сможет присутствовать», — рассказала Мишина.

К слову, подобная новость очень обрадовала фолловеров, которые поспешили пожелать Алексею Николаевичу скорейшего восстановления.

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