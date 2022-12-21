«Сколько можно?»: Медведева обвинила Милохина в пиаре на ее имени

Совсем скоро завершится проект «Ледниковый период», и любители фигурного катания узнают победителей шоу. Этот сезон запомнился не только красочными номерами и опасными падениями, но и скандалом с участием Дани Милохина. Дело в том, что молодой человек выступал в паре с Евгенией Медведевой, но внезапно покинул проект, не предупредив никого. Своим поступком блогер серьезно подставил не только двукратную чемпионку мира, но и создателей «Ледникового периода», которые пытались в кратчайшие сроки найти нового партнера для Медведевой. Свой уход юноша объяснил усталостью, избавляться от которой он решил на отдыхе в ОАЭ. Спустя время Милохин записал новую песню и выпустил на нее клип, в котором поделился своим взглядом на ситуацию.

К слову, на обложку видеоролика Даня поставил фотографию Евгении. Узнав об этом, спортсменка не смогла сдержать эмоций и гневно ответила ему в своем Telegram-канале. «Интересно, а сколько еще "отдыхающий" будет выезжать на этой истории», — написала Медведева.

Высказывание девушки моментально разлетелось по Сети и нашло отклик в сердцах публики, что вовсе не удивительно. Получается, сначала Милохин подставил Евгению, а затем продолжил пиариться на этой истории и ее имени.

«Не обращай внимания. Ему больше не на чем выезжать», — поддержали фолловеры фигуристку.

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