«Синдром покинутой невесты»: агент Трусовой жестко ответил на обвинения со стороны ТВ

В последнее время имя Александры Трусовой постоянно появляется в прессе рядом с громкими заголовками. Дело в том, что фигуристка разорвала сотрудничество с «Первым» каналом. По сообщению пресс-службы ТВ, отец спортсменки попросил отстранить Татьяну Тарасову и Алексея Ягудина от совместных мероприятий с его дочерью. Такое положение дел не устроило руководство телеканала, поэтому Трусова прекратила с «Первым» все отношения и подписала новый контракт с «МАТЧ ТВ». Долгое время ни Александра, ни ее официальные представители никак не комментировали ситуацию. Сегодня агент спортсменки прервал молчание.

По словам Алексея Николаева, все происходящее является развернутой кампанией против Трусовой и ее родителей. Мужчина заявил, что ни отец Александры, ни ее мама никогда не выдвигали подобных требований для телеканала. «Любой тезис, вбрасываемый в печать, должен быть подтвержден документально. А никаких заявлений по упомянутому вопросу от Трусовых замечено не было, да и быть не могло», — сообщил агент Александры.

Кроме того, Николаев обвинил ТВ в отсутствии этики. Специалист напомнил, что контрактные отношения не должны никак комментироваться. Алексей считает, что в данном случае произошла классика пиара: «Кто первый соврал, тот и выиграл».

«В данном случае мы имеем дело с синдромом покинутой невесты. Контракт Саши с каналом истек, и стороны не смогли договориться. Трусова выбрала другого информационного партнера. Это — ее право. В цивилизованных условиях обе стороны благодарят друг друга за сотрудничество и желают успехов в будущем», — резюмировал Николаев.

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