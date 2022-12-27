«Рада, что на меня кто-то равняется»: стало известно, продолжит ли свою карьеру Туктамышева или нет

Елизавета Туктамышева стала настоящей легендой в мире фигурного катания. Она является самой взрослой спортсменкой, которая до сих пор выступает и навязывает упорную борьбу юным дарованиям с их многочисленными элементами ультра-си. На минувшем чемпионате России 26-летняя девушка выиграла бронзовую медаль, уступив 15-летней победительнице первенства всего 8 баллов. Это — не такой большой разрыв по меркам данного вида спорта. После триумфального окончания соревнований Елизавета откровенно ответила на вопрос о продолжении карьеры в интервью для издания «ТАСС».

Национальное первенство, прошедшее в Красноярске, стало 15-м по счету для Туктамышевой, но, видимо, на этой цифре фигуристка не планирует останавливаться. По словам девушки, у нее не возникла мысль, что это был ее последний Чемпионат России. Душа фигуристки явно не готова заканчивать с соревновательной деятельностью.

«Когда я стояла на пьедестале, у меня не появилось сентиментальной мысли, что я делаю это в последний раз», — обрадовала поклонников Туктамышева.

Также фигуристка добавила, что, пока у нее есть силы и возможности, она будет радовать публику своими выступлениями. «Если этого не будет, я прекрасно могу лежать в кровати, ничего не делать, смотреть сериал», — резюмировала Елизавета.

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