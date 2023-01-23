passion.ru
Спорт
10:07, 23 января 2023
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«Сердечно-сосудистая система не справлялась»: врач прокомментировал состояние Романа Костомарова

«Оксане всего не говорят»: подруга Костомарова раскрыла тайну о его заболевании.

«Сердечно-сосудистая система не справлялась»: врач прокомментировал состояние Романа Костомарова

Фото: Из профиля Instagram* Костомарова (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

В последнее время все внимание СМИ приковано к персоне Романа Костомарова. 10 января фигуриста экстренно госпитализировали с пневмонией, и теперь в Сети ежечасно появляются новые подробности о состоянии мужчины. Трагедию с Олимпийским чемпионом обсудили даже в эфире передачи «Звезды сошлись», которую посетила Марина Аниканова, близкая подруга Костомарова. Женщина также высказалась про выдающегося спортсмена и сообщила, что стало причиной его заболевания.

Поговаривают, Роман переохладился во время ледовых шоу, и именно это привело его на больничную койку. Марина не согласна с подобным мнением. Она считает, что фигурист подцепил какой-то вирус.

«Я не согласна с предположениями, которые выдвигают, что он заболел, катаясь на катке. Я так понимаю, Оксане всего не говорят», — высказалась Аниканова.

Прокомментировал состояние Костомарова и врач Сергей Пурясев. Эксперт поспешил объяснить, с чем связаны резкие ухудшения в самочувствии Олимпийского чемпиона.

«Симптомы, которые развивались у него, свидетельствовали о том, что сердечно-сосудистая система не справлялась», — резюмировал эксперт.

Ранее мама фигуриста отреагировала на новости о нем. Подробности читайте здесь.

Источник фото:Из профиля Instagram* Костомарова (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Теги:
#Роман Костомаров
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#фигурное катание
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#новости звезд
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