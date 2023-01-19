«Все узнаю из прессы»: мама Костомарова отреагировала на новости о фигуристе

Недавно стало известно о том, что в состоянии Романа Костомарова наблюдается положительная динамика. В палату к Олимпийскому чемпиону уже впускают посетителей, а самого мужчину отключают от аппарата ЭКМО. Все это говорит о том, что врачи больше не видят серьезных угроз для жизни спортсмена. Портал «360» связался с мамой фигуриста и узнал о его самочувствии на данный момент.

Женщина призналась, что сама получает подробную информацию только из прессы. Однако она уже успела связаться с супругой сына, которая ей подтвердила все благоприятные новости. Вот почему семейство Костомарова сейчас находится в хорошем расположении духа.

«Слава богу, врачи лучше знают, мы все ходим под Богом. Пока не навещала его, Оксана — пока не знаю. Спасибо вам большое, мы все переживаем», — высказалась Валентина.

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