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Руководство Японии решило отменить Олимпиаду в Токио

Власти Японии думают о необходимости отменить Олимпийские игры в Токио, которые были отложены на лето 2021 года из-за вспышки пандемии коронавируса, об этом со ссылкой на высокопоставленные источники пишет Times.

Как уточнил собеседник издания, японское руководство ищет способы заявить об этом официально «без потери лица». «Никто не хочет быть первым, кто объявит об этом, но консенсус достигнут: это слишком сложно. Лично я думаю, что Олимпиада не состоится», - подчеркнул он. После отмены международного состязания Токио хочет сосредоточиться на том, чтобы принять Игры у себя в 2032 году – это самая ближайшая Олимпиада, организатор которой еще не определен.

Напомним, Международный олимпийский комитет не захотел отменять Олимпийские игры, которые должны были пройти с 23 июля по 8 августа 2020 года, и перенес сроки на 2021 год. Опросы в Японии говорят о том, что 80% местных жителей хотят вновь перенести сроки, либо вовсе отменить мероприятие.

Новые даты проведения Олимпиады в Токио стали известны еще 24 марта. При этом руководитель организационного комитета Игр Харуюки Такахаси не исключил возможность повторного переноса. По его словам, полностью отменять мероприятие нельзя из-за того, что это негативно скажется на экономике Японии и мира.

Фото: pixabay.com

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