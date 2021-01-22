Руководство Японии решило отменить Олимпиаду в Токио
Как уточнил собеседник издания, японское руководство ищет способы заявить об этом официально «без потери лица». «Никто не хочет быть первым, кто объявит об этом, но консенсус достигнут: это слишком сложно. Лично я думаю, что Олимпиада не состоится», - подчеркнул он. После отмены международного состязания Токио хочет сосредоточиться на том, чтобы принять Игры у себя в 2032 году – это самая ближайшая Олимпиада, организатор которой еще не определен.
Напомним, Международный олимпийский комитет не захотел отменять Олимпийские игры, которые должны были пройти с 23 июля по 8 августа 2020 года, и перенес сроки на 2021 год. Опросы в Японии говорят о том, что 80% местных жителей хотят вновь перенести сроки, либо вовсе отменить мероприятие.
Новые даты проведения Олимпиады в Токио стали известны еще 24 марта. При этом руководитель организационного комитета Игр Харуюки Такахаси не исключил возможность повторного переноса. По его словам, полностью отменять мероприятие нельзя из-за того, что это негативно скажется на экономике Японии и мира.
Фото: pixabay.com
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