Руководство Японии решило отменить Олимпиаду в Токио

Напомним, Международный олимпийский комитет не захотел отменять Олимпийские игры, которые должны были пройти с 23 июля по 8 августа 2020 года, и перенес сроки на 2021 год. Опросы в Японии говорят о том, что 80% местных жителей хотят вновь перенести сроки, либо вовсе отменить мероприятие.

Новые даты проведения Олимпиады в Токио стали известны еще 24 марта. При этом руководитель организационного комитета Игр Харуюки Такахаси не исключил возможность повторного переноса. По его словам, полностью отменять мероприятие нельзя из-за того, что это негативно скажется на экономике Японии и мира.