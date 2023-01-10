«Прости дурака»: влиятельный мужчина вымаливает прощение у Евгении Медведевой

В эти выходные состоится финал «Ледникового периода», и телезрители наконец-то узнают, какая пара станет победителем. К слову, этот сезон запомнился не только яркими номерами участников, но и громким скандалом с Даней Милохиным. Дело в том, что молодой человек первоначально выступал с Евгенией Медведевой, но затем внезапно покинул проект, объяснив поступок усталостью. Двукратная чемпионка мира оказалась в трудной ситуации, поскольку она могла завершить участие в «Ледниковом периоде» досрочно. К счастью, ей нашли нового партнера - Федора Федотова, с которым фигуристка дошла до финала. Тем не менее даже в последнем выпуске передачи не обошлось без упоминания Милохина.

На этот раз в кресле жюри оказался Филипп Киркоров. После выступления Евгении и Федора артист решил прокомментировать ситуацию, возникшую вокруг пары, и встал на защиту скандального блогера.

«Никому не пожелаю оказаться в той ситуации, в которую попала Женечка Медведева. Прости ты его, дурака! Он молодой еще», — внезапно заявил певец.

Поговаривают, фигуристка оставила без ответа высказывание Киркорова.

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