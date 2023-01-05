«Если бы не она, я бы ушла из спорта»: стало известно, кто спас карьеру Валиевой в переломный момент

Камила Валиева не входит в число тех звезд фигурного катания, которые предпочитают делиться эксклюзивными подробностями о себе. Тем не менее на этот раз спортсменка сделала исключение и в новом интервью для издания «7 дней» рассказала о переломном моменте в своей карьере.

Сейчас Камилу называют самой талантливой фигуристкой эпохи: она не только владеет многооборотными прыжками, но и способна передавать любой образ на льду. За счет такого сочетания техники и артистизма Валиева в прошлом сезоне сумела выиграть чемпионаты России, Европы, командный турнир на Олимпиаде и побить все мировые рекорды. Трудно поверить, что публика могла бы и не узнать об этой спортсменке, ведь когда-то она размышляла об уходе из фигурного катания.

По словам Камилы, ей удалось перезапустить карьеру после перехода к Тутберидзе. Сезон, проведенный под руководством предыдущего тренера, трудно назвать удачным. В тот момент Валиева задумалась о своих перспективах, и если бы ее в 2018 году не взяла к себе в группу Этери Георгиевна, то она бы ушла из фигурного катания.

«У меня был не совсем удачный сезон. Я думала, что, может быть, лучше заниматься танцами, балетом. Но мы с мамой поговорили и решили пойти на просмотр в группу Этери Тутберидзе. Мы знали, что она может научить чему-то новому. К тому же там девочки прыгают четверные. Наверное, это тоже стало решающим фактором», — высказалась девушка.

Ранее Валиева откровенно рассказала о пережитой драме на Олимпиаде. Подробности читайте в этой статье.