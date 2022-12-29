«Поставили капельницу»: Евгений Плющенко в тяжелом состоянии

Остались считанные дни до Нового года, а значит в Москве начались ледовые шоу именитых фигуристов. Вчера состоялась премьера постановки «Снегурочка» от Евгения Плющенко, только сам Олимпийский чемпион не появился на публике. Причину сложившейся ситуации поспешила объяснить супруга спортсмена Яна Рудковская. К слову, новости не самые радостные.

Выяснилось, что Евгений серьезно заболел, ему даже пришлось поставить капельницу. У мужчины поднялась температура 39,6, и врачи ничего не смогли сделать, чтобы Плющенко все-таки выступил на шоу. По словам Яны, такой неприятный случай произошел с Евгением впервые за 25 лет.

«Сейчас позвонили, у него температура 38,4, но он хотя бы может поднять голову. Врачи надеются, что 30 декабря он вылезет из рублевской берлоги», — сообщила Рудковская.

Яна предположила, что, возможно, супруга сразил грипп.

Поклонники Плющенко очень обеспокоены этой новостью, поэтому пожелали ему скорейшего выздоровления.

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