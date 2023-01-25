«Догнали и начали трясти»: неадекватные поклонники Загитовой покушались на здоровье фигуристки

Алина Загитова является самой титулованной фигуристкой во всем мире. Вот почему она имеет большую армию поклонников не только в России, но и в других странах. Однако не всегда фанаты спортсменки ведут себя прилично и уважают ее личные границы. О недавнем инциденте рассказала модератор «Первого» канала в интервью для портала «Газета Жизнь».

Случай произошел во время съемок «Ледникового периода». Во время записи выпуска Олимпийская чемпионка почувствовала себя не очень хорошо, поэтому попросила сотрудников ТВ никого к ней не подпускать. После этого модератор незамедлительно провела беседу с поклонниками Загитовой, но, несмотря на состоявшийся диалог, молодые люди проигнорировали все предупреждения и повели себя крайне некорректно.

«Фанатов Алины Загитовой терпеть не могу, они все какие-то неадекватные. Когда я выпустила зрителей, они понеслись через этот лед, падая с подарками и цветами, догоняли эту бедную Алину, начали ее трясти, вручать цветы. Я, конечно, все это сразу пресекла», — высказалась Юлия Козлова.

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