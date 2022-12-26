«После этого логотип канала исчез с олимпийки»: стала известна причина конфликта Трусовой с руководством ТВ

«Первый» канал активно транслирует и поддерживает соревнования фигуристов России. Вот почему у каждого спортсмена на олимпийке присутствует фирменный логотип в виде единицы. Тем не менее поклонники Александры Трусовой заметили, что на ее кофте исчезала эта важная деталь, а саму фигуристку стали значительно меньше показывать в трансляциях. Поговаривают, между Трусовой и руководством телеканала произошел конфликт. Telegram-канал «Mash» выяснил причину этого.

Как оказалось, отец Александры был недоволен тем, как выступление его дочери комментируют Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин. Эксперты нередко давали негативную оценку о чистоте проката Трусовой и о ее вращениях. Вот почему Вячеслав потребовал отстранить заслуженного тренера и Олимпийского чемпиона от совместных мероприятий с его дочерью. Также мужчина выдвинул особые условия.

«Александра будет участвовать в дополнительных съемках, но только если на соревнованиях выступления Трусовой не будут комментировать Тарасова и Ягудин», — сообщил источник информации.

Тем не менее руководство телеканала не приняло эти требования, после чего с олимпийки фигуристки пропал логотип «Первого». К слову, Александра быстро сумела пережить эту ситуацию и в скором времени подписала сотрудничество с «Матч ТВ».

Ранее Алексей Ягудин оценил перспективы Трусовой после ее ухода от Тутберидзе. Подробности читайте в этой статье.