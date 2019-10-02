Поклонница фитнеса рассказала, как ей в 61 удается выглядеть лучше, чем в 40

Бобби призывает всех пожилых женщин сосредоточиться именно на правильном питании и не бояться силовых тренировок – они не сделают тело массивным, вопреки распространенному мнению: «Женщины, особенно в этой возрастной группе, не едят достаточно, все еще пропускают завтрак, и они все еще слишком сосредоточены на кардио. Они боятся, что это приведет к набору веса, но лучше выглядеть более массивной, че иметь нездоровый лишний жир».

Также женщина заявляет, что грамотная комбинация силовых, кардио и диеты поможет контролировать объемы тела, а также придать ему те очертания, которые хотите видеть в зеркале. Бобби признается, что никогда не думала, что сможет носить бикини и уж тем более участвовать в соревнованиях в качестве бикини-модели.

Бобби подчеркивает важность любви к своему телу в любом возрасте, независимо от того, как вы выглядите, уверенность в себе – это ключ к вечной молодости, и именно она должна быть целью любой тренировки, как и хорошее внутреннее самочувствие, ведь женщина может быть желанной и привлекательной даже в 80 лет.

Фото: Instagram

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