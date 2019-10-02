Поклонница фитнеса рассказала, как ей в 61 удается выглядеть лучше, чем в 40
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, женщина признается, что раньше она делала бесконечное количество кардио, но при этом не видела улучшения результатов. Но правильное питание и изменение плана тренировок в пользу силовых упражнений помогли ей улучшить физическое состояние и действительно изменить качество тела.
«До тех пор как мне не исполнилось 50, я все время боролась с незначительным лишним весом и небольшими жировыми отложениями, которые никак не хотели уходить, – признается она. – У меня узкие бедра, потому я всегда выглядела стройнее, чем была в действительности. Мой жир всегда уходил в область живота и рук. Но когда я разобралась с едой и в моем плане тренировок стали преобладать силовые, а не кардио, все для меня изменилось. Это был действительно ключевой момент, потому что, хоть я и была всю жизнь личным тренером, я все еще находилась в ловушке убеждения, что мне нужно больше кардио, чтобы выглядеть так, как я хочу».
Бобби призывает всех пожилых женщин сосредоточиться именно на правильном питании и не бояться силовых тренировок – они не сделают тело массивным, вопреки распространенному мнению: «Женщины, особенно в этой возрастной группе, не едят достаточно, все еще пропускают завтрак, и они все еще слишком сосредоточены на кардио. Они боятся, что это приведет к набору веса, но лучше выглядеть более массивной, че иметь нездоровый лишний жир».
Также женщина заявляет, что грамотная комбинация силовых, кардио и диеты поможет контролировать объемы тела, а также придать ему те очертания, которые хотите видеть в зеркале. Бобби признается, что никогда не думала, что сможет носить бикини и уж тем более участвовать в соревнованиях в качестве бикини-модели.
Бобби подчеркивает важность любви к своему телу в любом возрасте, независимо от того, как вы выглядите, уверенность в себе – это ключ к вечной молодости, и именно она должна быть целью любой тренировки, как и хорошее внутреннее самочувствие, ведь женщина может быть желанной и привлекательной даже в 80 лет.
Фото: Instagram
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