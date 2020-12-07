Персональный тренер назвала лучшее упражнение для красивой груди и декольте
По словами Нади, чтобы придать тонус груди и подтянуть кожу декольте, попробуйте «совершать» прогулки на руках. Чтобы выполнить упражнение, встаньте в высокую планку, поставив руки на ширине плеч. Тело должно быть вытянуто в прямую линию, живот и ягодицы подтянуты, ноги прямые, голову не опускать вниз. Затем, не сгибая локтей, «сделайте шаг в сторону» сначала одной рукой, затем другой. Задержитесь на секунду, а затем вернитесь в исходное положение. Не забывайте дышать. Начните с 3 подходов по 15 раз.
Эксперт поясняет, что это упражнение позволит не только подтянуть грудь, но и сделать руки сильнее, а также укрепит мышцы таза, ног и нижней части тела. Кроме того, Фейрвезер рекомендует включить в свое меню красную фасоль в качестве источника растительного белка и клетчатки, лосось, богатый омега-3 ненасыщенными жирными кислотами, а также веществом астаксантин, улучшающим эластичность кожи и предотвращающим образование мелких морщин и заломов. Также в меню для красивой кожи декольте стоит включить помидоры, в которых содержится ликопин, отвечающий за здоровье кожи и защищающий от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.
И последний совет от эксперта – носить поддерживающее белье, чтобы избежать обвисания груди.
Фото: vostock-photo
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