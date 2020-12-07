Персональный тренер назвала лучшее упражнение для красивой груди и декольте

Эксперт поясняет, что это упражнение позволит не только подтянуть грудь, но и сделать руки сильнее, а также укрепит мышцы таза, ног и нижней части тела. Кроме того, Фейрвезер рекомендует включить в свое меню красную фасоль в качестве источника растительного белка и клетчатки, лосось, богатый омега-3 ненасыщенными жирными кислотами, а также веществом астаксантин, улучшающим эластичность кожи и предотвращающим образование мелких морщин и заломов. Также в меню для красивой кожи декольте стоит включить помидоры, в которых содержится ликопин, отвечающий за здоровье кожи и защищающий от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

И последний совет от эксперта – носить поддерживающее белье, чтобы избежать обвисания груди.

Фото: vostock-photo

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