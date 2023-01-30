«Открываю новые грани»: Евгения Медведева сменила имидж и стала копией Кристины Орбакайте

Евгения Медведева считается одной из самых ярких фигуристок во всем мире. Сначала девушка блистала на льду, а затем, после приостановки соревновательной деятельности, продолжила покорять медийное пространство. Спортсменку не пугают эффектные перевоплощения, поэтому на этот раз она удивила всех неожиданной сменой имиджа.

В своей социальной сети двукратная чемпионка мира опубликовала снимок, на котором она предстала в образе блондинки с длинной челкой. «Экспериментировать и открывать в себе новые грани? Да, это именно то, на что меня вдохновляет самая современная косметика», — высказалась Евгения.

Нельзя не отметить, что фигуристке этот образ к лицу. «Не узнал, просто красотка», — высказался подписчик.

К слову, близкая подруга Медведевой сравнила ее после смены имиджа с известной певицей. «Это Кристина Орбакайте из "Перелетной птицы"?», — с юмором отреагировала Станислава Константинова.