Александра Трусова впервые отреагировала на скандальное перераспределение мест чемпионата России-2022

Спустя 11 месяцев разбирательств РУСАДА вынесло оправдательный вердикт по делу с допинг-скандалом Камилы Валиевой. Если бы этого не произошло, то спортсменке грозила бы дисквалификация на долгие годы. Несмотря на позитивный исход, фигуристку все-таки лишили звания чемпионки России 2022 года. В результате перераспределения мест новой победительницей первенства стала Александра Трусова. В эксклюзивном комментарии для ТАСС девушка высказалась на этот счет.

Многие эксперты фигурного катания считали, что присвоенная медаль не будет приносить радости Александре, однако они ошиблись. Спортсменка с восторгом отреагировала на свой первый взрослый титул.

«Конечно, мне приятно, что будет титул, но, опять же, до конца все неизвестно, рано это обсуждать», — резюмировала Трусова.

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