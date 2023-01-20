«Откладывала это, как могла»: одна из самых красивых фигуристок России объявила о завершении карьеры
«Решение было очевидным»: самая красивая фигуристка России Станислава Константинова завершила карьеру .
Фото: Из профиля Instagram* Станиславы (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Станиславу Константинову называют самой красивой фигуристкой России. Девушка обладает эффектной внешностью, за счет которой она всегда выигрышно выглядела на льду. Последние сезоны складывались у спортсменки не очень удачно: Станислава потеряла место в сборной, начала борьбу со старыми травмами, а затем и вовсе приостановила свою соревновательную деятельность. Сегодня спортсменка сделала официальное заявление: она завершает карьеру фигуристки.
Когда-то девушка побеждала саму Алину Загитову и представляла Россию на чемпионате Европы и других международных стартах. Теперь Константинову можно будет увидеть в роли хореографа и тренера будущих чемпионов.
«Я откладывала это, как могла, последние полтора года. Два раза уходила и снова возвращалась обратно. Я горжусь каждой своей медалью, каждым крупным турниром, 5 сезонами в сборной страны, чемпионатами Европы и мира, а также ценю не самые удачные старты за то, что я научилась не сдаваться и бороться до последнего. Думаю, что в спорте я сделала все, что могла и счастлива двигаться дальше», — сообщила фигуристка.
Также Станислава поблагодарила всех тренеров, которые причастны к ее победам и выдающимся достижениям.
Остается только пожелать Константиновой удачи на новом поприще!
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