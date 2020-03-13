От повышения либидо до снятия тревоги: 7 тренировок, которые творят чудеса с вашим разумом и эмоциями
Ускорение кровотока, снижение уровня кортизола, выделение эндорфинов и повышение уверенности в себе могут устранить многие проблемы, связанные с психическим здоровьем. Как передает британский онлайн-портал The Sun, определенные виды тренировок особенно эффективны для мозга и психики.
Так, например, бокс – отличное средство, чтобы справиться с гневом и выпустить пар. Данный вид тренировок способствует выработке эндорфинов – гормонов хорошего настроения, которые способны предотвратить вспышки гнева. Кроме того, последние исследования показывают, что битье боксерской груши и спарринги имеют психологический эффект «освобождения» – таким образом вы устраняете свои разочарования, не позволяя им накапливаться. Также терапевтический эффект от бокса связан с тем, что заставляет нас сосредоточиться на последовательности действий, что позволяет высвободить ум и раскрепостить тело.
Тренировки со свободными весами отлично повышают либидо, а заодно значительно повышает самооценку и уверенность в себе, что также положительно сказывается на сексуальном влечении. Кроме того, такие тренировки увеличивают приток крови к внутренним органам, в том числе и половой системе, помогая «разбудить их». Секс-эксперт Кейт Тейлор говорит: «Со временем поднятие тяжестей может повысить ваш естественный уровень тестостерона, что может повысить ваше влечение, также это улучшит ваше общее самочувствие и физическую форму, а вы станете более энергичной».
Бег поможет справиться с повышенной тревожностью. Исследования Калифорнийского университета показывают: «Благодаря своей повторяющейся, ритмичной природе бег может очистить разум и заставить вас чувствовать себя более отдохнувшей. В то время как те, кто испытывает беспокойство, как правило, страдают от короткого прерывистого дыхания, а бег трусцой может улучшить это, увеличив способность человека получать больше кислорода и использовать его более эффективно». Если вы новичок в беге, начните с быстрой ходьбы.
Прогулки помогут облегчить симптомы депрессии. Витамин D вырабатывается от естественного солнечного света и свежего воздуха, что поможет поднять настроение. Поэтому либо ходите пешком, либо катайтесь на велосипеде. А повысить производительность труда стоит делать утреннюю зарядку. Ежедневная активность усиливает приток крови к мозгу и улучшает когнитивные способности. А чтобы поддерживать необходимый уровень энергии, гуляйте в обеденный перерыв.
Кардиотренировки после рабочего дня значительно улучшат качество вашего сна. Достаточно всего 10 минут упражнений. Дело в том, что кардио повышает частоту сердечных сокращений и дарит заряд бодрости – только учтите, что занятие надо проводить не сразу перед сном.
Заниматься вечером лучше йогой и растяжкой – эти тренировки помогут снизить уровень кортизола, снизят уровень стресса и приведут нервы в порядок. Сочетание определенных асан или поз с контролируемым дыханием приводит к умственному расслаблению, снижению кровяного давления и частоты сердечных сокращений. А занятия «горячей йогой» особенно эффективно, так как тепло помогает снять мышечное напряжение.
Фото: pixabay
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