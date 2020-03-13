От повышения либидо до снятия тревоги: 7 тренировок, которые творят чудеса с вашим разумом и эмоциями

Ускорение кровотока, снижение уровня кортизола, выделение эндорфинов и повышение уверенности в себе могут устранить многие проблемы, связанные с психическим здоровьем. Как передает британский онлайн-портал The Sun, определенные виды тренировок особенно эффективны для мозга и психики.

Так, например, бокс – отличное средство, чтобы справиться с гневом и выпустить пар. Данный вид тренировок способствует выработке эндорфинов – гормонов хорошего настроения, которые способны предотвратить вспышки гнева. Кроме того, последние исследования показывают, что битье боксерской груши и спарринги имеют психологический эффект «освобождения» – таким образом вы устраняете свои разочарования, не позволяя им накапливаться. Также терапевтический эффект от бокса связан с тем, что заставляет нас сосредоточиться на последовательности действий, что позволяет высвободить ум и раскрепостить тело.

Тренировки со свободными весами отлично повышают либидо, а заодно значительно повышает самооценку и уверенность в себе, что также положительно сказывается на сексуальном влечении. Кроме того, такие тренировки увеличивают приток крови к внутренним органам, в том числе и половой системе, помогая «разбудить их». Секс-эксперт Кейт Тейлор говорит: «Со временем поднятие тяжестей может повысить ваш естественный уровень тестостерона, что может повысить ваше влечение, также это улучшит ваше общее самочувствие и физическую форму, а вы станете более энергичной».