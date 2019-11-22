От коротких тренировок до визуализации: тренер звезд раскрыл 9 секретов, как всегда оставаться в форме

Еще один секрет успеха – часто менять тренировки и упражнения, чтобы тело не привыкало к рутине. Нужно давать неожиданную нагрузку, шокировать организм, чтобы он не успел адаптироваться и привыкнуть. Кроме того, важно планировать тренировки, вписывать их в свое расписание заранее, чтобы они органично вплетались в образ жизни. Если они станут частью вашей жизни, вы не будете искать оправданий, почему не занимаетесь в отпуске или в командировке. Фиддс также рекомендует не забывать о ментальном фитнесе – психическая подготовка не менее важна, чем физическая. «Попасть в тренажерный зал и сделать первые несколько упражнений – самая сложная часть занятия. Мы все проходим через пики мотивации и ее спады, потому читайте вдохновляющие истории успеха, чтобы оставаться в хорошей психологической форме», – поясняет он.

Помимо тренировок для успешного поддержания формы необходимо правильное питание. Фиддс – приверженец ограниченного по времени питания, или интервального голодания. По его словам, многие ведущие спортсмены и знаменитости придерживаются этой системы, чтобы достичь желаемых результатов.

И последние два совета от эксперта – устанавливать реальные цели и визуализировать. Оценка достигнутого результата должна основываться на вашем отражении в зеркале, а не на цифре на весах. А визуализация необходима, чтобы понимать, каких именно результатов вы хотите достигнуть. Найдите изображение тела, которое для вас является идеалом, сохраните его в телефоне и смотрите на него каждый день. Доказано: визуализация работает так же, как закон притяжения, благодаря ей вы будете помнить о том, чего хотите достичь, и не сорветесь с диеты и режима тренировок.

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!