От коротких тренировок до визуализации: тренер звезд раскрыл 9 секретов, как всегда оставаться в форме
Мэтт Фиддс, тренировавший моделей Даниэль Ллойд, Каприс Буре и многих звезд реалити, включая Меган Бартон Хансон и Хейли Хьюз из шоу «Остров любви», раскрыл свои профессиональные секреты британскому онлайн-порталу Daily Mail – благодаря его советам звезды всегда остаются в исключительной форме.
Первый его совет – найти партнера для тренировок. Это отличный способ не потерять мотивацию и сделать занятия более приятными. Кроме того, напарник всегда может «пнуть» вас, если вы захотите пропустить тренировку. Вторая рекомендация – больше силовых тренировок, меньше кардио, так как результаты от первых более впечатляющие и сохраняются дольше.
Также Мэтт Фиддс заявил, что тренировки должны быть интенсивными, но короткими, не более 30 минут, так как, по его словам, последние исследования говорят о том, что длительное самоистязание в спортзале неэффективно, главная цель – послать сигнал в мозг, чтобы он выпустил гормоны, ответственные за потерю веса и изменение тела к лучшему: «Мой главный совет – на каждой тренировке давать нагрузку разным группам мышц и отдыхать между подходами не больше 30 секунд. Такой подход поможет прийти в форму максимально быстро», – поясняет тренер.
Еще один секрет успеха – часто менять тренировки и упражнения, чтобы тело не привыкало к рутине. Нужно давать неожиданную нагрузку, шокировать организм, чтобы он не успел адаптироваться и привыкнуть. Кроме того, важно планировать тренировки, вписывать их в свое расписание заранее, чтобы они органично вплетались в образ жизни. Если они станут частью вашей жизни, вы не будете искать оправданий, почему не занимаетесь в отпуске или в командировке. Фиддс также рекомендует не забывать о ментальном фитнесе – психическая подготовка не менее важна, чем физическая. «Попасть в тренажерный зал и сделать первые несколько упражнений – самая сложная часть занятия. Мы все проходим через пики мотивации и ее спады, потому читайте вдохновляющие истории успеха, чтобы оставаться в хорошей психологической форме», – поясняет он.
Помимо тренировок для успешного поддержания формы необходимо правильное питание. Фиддс – приверженец ограниченного по времени питания, или интервального голодания. По его словам, многие ведущие спортсмены и знаменитости придерживаются этой системы, чтобы достичь желаемых результатов.
И последние два совета от эксперта – устанавливать реальные цели и визуализировать. Оценка достигнутого результата должна основываться на вашем отражении в зеркале, а не на цифре на весах. А визуализация необходима, чтобы понимать, каких именно результатов вы хотите достигнуть. Найдите изображение тела, которое для вас является идеалом, сохраните его в телефоне и смотрите на него каждый день. Доказано: визуализация работает так же, как закон притяжения, благодаря ей вы будете помнить о том, чего хотите достичь, и не сорветесь с диеты и режима тренировок.
Фото: vostock-photo
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