«Останутся рубцы в легких»: врач оценил шансы на восстановление Романа Костомарова

В последнее время все поклонники и близкие Романа Костомарова не прекращают молиться за здоровье фигуриста. 10 января стало известно о госпитализации Олимпийского чемпиона с пневмонией. Состояние мужчины было настолько тяжелым, что в его организме началось осложнение в виде сепсиса. В эксклюзивной беседе с порталом «Sport24» врач Александр Резепов оценил шансы Романа на восстановление.

По словам эксперта, сейчас невозможно говорить о перспективах Костомарова, поскольку его диагноз по-прежнему неизвестен. Однако то, что у фигуриста был сепсис, значительно осложняет ситуацию. «Прогнозы сейчас делать очень трудно, но ситуация с пневмонией практически всегда сложная. Роману предстоит достаточно длинное лечение и восстановление, потому что нередко пневмония сопровождается осложнениями. Они могут пойти в любую сторону», — высказался Александр.

Также врач добавил, что последствия сепсиса могут быть весьма серьезными. Скорее всего, дыхательная система Олимпийского чемпиона не пострадает, однако после перенесенной болезни в его легких останутся рубцы. «Этот диагноз очень опасный, почти всегда с тяжелым выходом. Высока вероятность летального исхода. Последствия непредсказуемы для пациента. Может случиться все, что угодно», — резюмировал специалист.

Александр Резепов выразил надежду на то, что сильный организм спортсмена сможет преодолеть этот недуг.

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