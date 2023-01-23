«Чемпионат России проходит каждый год»: Камила Валиева впервые отреагировала на лишение медали

С момента проведения зимней Олимпиады в Пекине прошел почти год. Тогда развернулась настоящая драма в мире отечественного фигурного катания. После выигранного командного турнира Камилу Валиеву обвинили в употреблении допинга. Тогда же на девушку обрушился и шквал критики. 11 месяцев РУСАДА разбиралось с делом спортсменки и только на днях вынесло оправдательный вердикт. В новом интервью для издания «Чемпионат» Камила впервые отреагировала на решение Дисциплинарного комитета.

Несмотря на то, что Валиеву признали невиновной в употреблении допинга, ее лишили статуса чемпионки России, завоеванного в 2022 году. Тем не менее Камила не унывает. Она признается, что довольна подобным исходом ситуации, поскольку в противном случае ей бы грозила дисквалификация на долгие годы.

«Я довольна. Чемпионат России проходит каждый год. Это все, что я могу сказать», — высказалась девушка.

Ранее стало известно, кто спас карьеру Камилы Валиевой в переломный момент. Подробности читайте в этой статье.