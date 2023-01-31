«Он в этом нуждается»: врачи приняли важное решение о лечении Романа Костомарова

На днях вокруг персоны госпитализированного Романа Костомарова образовалось затишье. В Сети не было никаких новостей о состоянии фигуриста, и это очень обеспокоило его преданных поклонников. На связь с порталом «Матч ТВ» вышел источник, приближенный к ситуации, и рассказал о самочувствии Олимпийского чемпиона на данный момент.

Выяснись, спортсмену стало значительно лучше, вот почему он уже общается с близкими людьми. Все эти положительные факторы привели к тому, что врачи приняли важное решение относительно лечения Костомарова.

«Они постепенно убирают поддержку ИВЛ, но он все еще в ней нуждается. Есть положительная динамика по состоянию легких и анализов», — сообщил инсайдер.

К слову, подобное заявление очень обрадовало фанатов Романа, которые поспешили ему пожелать скорейшего восстановления.

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