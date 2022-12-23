«Очередное испытание»: Евгения Медведева о том, кто помог ей пережить предательство Милохина

Совсем скоро завершится проект «Ледниковый период», и все поклонники фигурного катания узнают, кто стал победителем этого сезона. К слову, шоу запомнилось не только яркими номерами участников, но и грандиозным скандалом, произошедшим по вине Дани Милохина. Молодой человек выступал в паре с Евгенией Медведевой, но внезапно он решил покинуть проект, сославшись на свою усталость. Подобным поступком блогер поступил очень некрасиво по отношению к двукратной чемпионке мира, которой пришлось в кратчайшие сроки искать нового партнера. О своих переживаниях фигуристка откровенно рассказала в эксклюзивном интервью для издания «Teleprogramma».

Девушка сообщила, что случившаяся ситуация стала очередным испытанием для нее. Ей было сложно привыкнуть к новому партнеру и смириться с предательством Милохина. К счастью, пережить этот трудный период ей помог Федор Федотов, с которым она и продолжила участие в «Ледником периоде». Медведева отметила, что между ее партнерами существует ощутимая разница. Федор — уже взрослый и зрелый мужчина, поэтому Евгении было очень с ним комфортно.

«На первой же тренировке я поняла, что этот парень неслучайно стал чемпионом проекта в прошлом году. Он очень коммуникабельный и подходит мне по физиологическим параметрам: рост, вес», — сообщила фигуристка.

Кажется, Евгения смогла отпустить ситуацию с Милохиным и вполне счастлива своему сотрудничеству с Федотовым.

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