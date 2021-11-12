Обновленный раздел Lifestyle сайта «Чемпионат» научит вести здоровый образ жизни

Дизайн главной страницы раздела Lifestyle стал более современным и удобным: все самое важное и актуальное доступно за пару кликов. Теперь еще легче быть в теме здорового образа жизни — о wellness-трендах, новинках спортивной одежды и гаджетах можно узнать из объединенных тематических карточек. Контент внутри заверен экспертами из разных областей.

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