Обновленный раздел Lifestyle сайта «Чемпионат» научит вести здоровый образ жизни
Дизайн главной страницы раздела Lifestyle стал более современным и удобным: все самое важное и актуальное доступно за пару кликов. Теперь еще легче быть в теме здорового образа жизни — о wellness-трендах, новинках спортивной одежды и гаджетах можно узнать из объединенных тематических карточек. Контент внутри заверен экспертами из разных областей.
Совсем скоро на «Чемпионате» появятся сервисы, упрощающие жизнь всем, кто решил подружиться со своим организмом и хочет научиться его понимать.
Фото: championat.com
«Спортивный портал "Чемпионат" становится масштабнее, поддерживает интересы читателей и с ними меняет представление о спорте. Большое обновление Lifestyle позволит пользователям быстрее ориентироваться в широком спектре тем, касающихся здорового образа жизни. В дальнейшем, благодаря добавленным сервисам, раздел станет полноценным мобильным помощником для тех, кто уже давно выступает за ЗОЖ или только встает на этот путь», — прокомментировал директор по цифровой стратегии медиахолдинга Rambler&Co, управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков.
Фото: Andrey Arkusha/ Global Look press, championat.com