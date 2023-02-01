«Ноги стараются сохранить»: у Романа Костомарова началось отмирание конечностей

После непродолжительного затишья вокруг персоны Романа Костомарова информационное пространство вновь пестрит новостями о нем. Еще вчера отец фигуриста говорил о том, что его уже пробуют отключать от аппарата ИВЛ, но сегодня с изданием «Starhit» связался инсайдер, который сделал устрашающее заявление.

Так, по словам источника информации, состояние Олимпийского чемпиона удалось стабилизировать, однако некоторое время назад у Романа началось отмирание конечностей. Положение дел весьма серьезное, и врачи подумывают об ампутации.

«Пальцы на руках, скорее всего, будут ампутировать, ноги стараются сохранить, но шанс невысокий. Оксану впускают в реанимацию в сопровождении врача», — высказался инсайдер.

Также удалось узнать, что родственники спортсмена сейчас ведут активные переговоры с клиниками за границей. Скорее всего, Костомаров будет проходить реабилитацию в медицинском учреждении Германии.

Ранее отец Романа Костомарова впервые высказался о выписке сына. Подробности читайте в этой статье.