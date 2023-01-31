«Скучает по дому»: отец госпитализированного Романа Костомарова заговорил о выписке фигуриста
Отец Романа Костомарова рассказал о новых изменениях в состоянии фигуриста .
Фото: Из профиля Instagram* Костомарова (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
В последние дни новостей вокруг персоны Романа Костомарова стало в разы меньше. Это вызвало беспокойство у поклонников фигуриста, которые не прекращают молиться за его здоровье. После непродолжительной паузы на связь с порталом «360» вышел отец Олимпийского чемпиона и рассказал о новых изменениях в состоянии мужчины.
Выяснилось, врачи уже пытаются отключить Романа от аппарата ИВЛ. Но делают это ненадолго, и затем вновь подключают. Подобный поступок медиков связан с тем, что Костомаров еще нестабилен.
«Бывает так, что что-то плохо, а потом раз — улучшилось», — пояснил отец спортсмена.
Также мужчина впервые заговорил о выписке сына. По его словам, такое событие произойдет еще нескоро, однако Костомаров уже тоскует по домашней обстановке.
«Скучает по дому, а дом — это и есть мы», — резюмировал Сергей.
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