«Скучает по дому»: отец госпитализированного Романа Костомарова заговорил о выписке фигуриста

В последние дни новостей вокруг персоны Романа Костомарова стало в разы меньше. Это вызвало беспокойство у поклонников фигуриста, которые не прекращают молиться за его здоровье. После непродолжительной паузы на связь с порталом «360» вышел отец Олимпийского чемпиона и рассказал о новых изменениях в состоянии мужчины.

Выяснилось, врачи уже пытаются отключить Романа от аппарата ИВЛ. Но делают это ненадолго, и затем вновь подключают. Подобный поступок медиков связан с тем, что Костомаров еще нестабилен.

«Бывает так, что что-то плохо, а потом раз — улучшилось», — пояснил отец спортсмена.

Также мужчина впервые заговорил о выписке сына. По его словам, такое событие произойдет еще нескоро, однако Костомаров уже тоскует по домашней обстановке.

«Скучает по дому, а дом — это и есть мы», — резюмировал Сергей.

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