«Ни о чем не жалею»: стало известно, почему Медведева не возвращается к соревнованиям

Евгения Медведева является одной из самых известных фигуристок в мире. Двукратная чемпионка Европы имеет большую армию поклонников как в России, так и в Японии. Поэтому вовсе не удивляет, что новость о приостановке спортивной карьеры сильно огорчила публику. Тем не менее общественность не унывала и искренне верила в то, что их любимица залечит травмы и в скором времени вернется на соревновательный лед. На днях девушка дала эксклюзивный комментарий для «АиФ», в котором она поставила точку в этом дискуссионном вопросе.

Евгения по-прежнему катается, прыгает тройные прыжки, но возвращаться на турниры не собирается. По словам фигуристки, в ее карьере сложилось все удачно: она успела выступить там, где надо, и получить свои главные титулы. Действительно, сейчас фигурное катание сделало большой шаг в развитии и для побед нужны элементы ультра-си. Скорее всего, у Евгении нет мотивации изучать многооборотные прыжки при наличии побед на чемпионатах мира и Европы.

«Жалеть о чем-то — самое страшное. Я могла бы продолжить состязания, если бы хотела. У меня и так все сложилось более чем удачно», — резюмировала Медведева.

К слову, для поклонников Евгении есть и хорошие новости: совсем скоро состоится показ новогодних шоу, в которых фигуристка примет участие.

Ранее Алексей Ягудин оценил перспективы Трусовой после ухода от Тутберидзе. Подробности читайте в этой статье.